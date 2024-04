Atp Madrid, rimonta di Cobolli: battuto in tre set Tabilo. Show di Sonego e Arnaldi ma adesso viene il difficile...

In attesa che i big azzurri calchino la terra rossa di Madrid, dopo l'exploit di ieri di Darderi è toccato a Flavio Cobolli compiere una super impresa contro il più quotato (stando al ranking) cileno Tabilo. Dopo aver perso il primo set 7-5, l'italiano ha rimontato pareggiando i conti nel secondo 6-4 e chiudendo la pratica nel terzo con un altro 6-4. L'ultimo parziale è stato molto complicato (con Tabilo avanti 3-1 e servizio) ma Cobolli ha trovato la forza per rientrare in partita e vincere.

Doppio show

Lorenzo Sonego, invece ha battuto il francese Richard Gasquet e si è qualificato al secondo turno e lo aspetta Jannik Sinner. Il torinese n. 52 al mondo si è imposto col punteggio 6-2, 7-5 sul 37enne transalpino, attuale n.116, in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Ancor più in scioltezza Matteo Arnaldi che ha superato l'australiano O'Connell in due set (6-4/6-1). All'orizzonte c'è il terribile Medvedev.