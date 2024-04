Olimpiadi di Parigi, tocca a Jacobs: domani prima chance di qualificazione. Gare anche per Crippa e Battocletti

Primo 'big Saturday' del 2024 per l’atletica leggera italiana. Marcell Jacobs a Jacksonville in Florida per l’atteso debutto stagionale sui 100 metri; il lunghista Mattia Furlani a Suzhou in Cina per la seconda tappa della Diamond League; Yeman Crippa in Germania a caccia del primato italiano sui 10 chilometri su strada e Nadia Battocletti a Milano nell’impegno sulla per lei insolita distanza dei 1500 metri. A tre mesi dalle Olimpiadi di Parigi, quattro assi dell’atletica azzurra saranno impegnati in gare che serviranno soprattutto per testare i lavoro svolto. Jacobs, oro olimpico e continentale in carica che dall’autunno scorso si è affidato ai programmi di allenamento di Rana Reider, andrà sui blocchi di partenza dei 100 metri nell’ambito dell’'East Coast Relays'. Sulla pista dell’Hodges Stadium lo sprinter azzurro avrà come avversari anche i suoi compagni di squadra ed allenamento in seno al Tumbleweed Track Club, lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown. Jacobs è primatista europeo con 9"80, crono stabilito nella finale dei 100 metri dei Giochi di Tokyo nel 2021.