Sinner vince il derby azzurro a Madrid: 6-0, 6-3 a Sonego. Jannik: "Posso solo migliorare"

Nessun problema per Jannik Sinner nel match del suo debutto al "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. L’altoatesino, numero 2 del mondo, accede al terzo turno vincendo nettamente il derby con Lorenzo Sonego, numero 52 Atp. Niente da fare per il piemontese, piegato in due set con i parziali di 6-0, 6-3. La prima testa di serie del torneo adesso sfiderà il vincente del match tra l’australiano Thompson e il russo Kotov. Avanza anche il ceco Jiri Lehecka, numero 30 del tabellone, che ha battuto il serbo Hamad Medjedovic 7-5, 6-4 e che affronterà il brasiliano Thiago Monteiro, al terzo turno dopo aver eliminato Stefanos Tsitsipas.

«Giocare contro Lori non è semplice, abbiamo una bella amicizia fuori dal campo, ci alleniamo spesso insieme e abbiamo giocato la Coppa Davis insieme. Ma ho cercato di mettere da parte tutto questo». Jannik Sinner mostra tutto il suo rispetto per l’amico Sonego dopo averlo dominato 6-0, 6-3 nel secondo turno dell’Atp 1000 di Madrid. «Sono partito bene, ho giocato una partita molto solida da dietro. Lui andava un pò di fretta, ha fatto tanti errori. Io ho cercato di restare calmo - ha aggiunto -. A Lori faccio in bocca al lupo, so che sta passando un momento diverso della sua carriera. Gli auguro solo il meglio».