Sinner più forte del dolore. L'azzurro batte Khachanov in rimonta e vola ai quarti a Madrid

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 1, in campo nonostante un problema all’anca, ha piegato in rimonta negli ottavi di finale il russo Karen Khachanov, 16esima forza del seeding, in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-3, maturato in due ore e 11 minuti di gioco. L’azzurro affronterà per un posto in finale il vincente del match che vedo opposto il norvegese Casper Ruud (5) al canadese Felix Auger-Aliassime.

Altri risultati degli ottavi: Francisco Cerundolo (Arg, 21) b. Alexander Zverev (Ger, 4) 6-3 6-4 Taylor Fritz (Usa, 12) b. Hubert Hurkacz (Pol, 8) 7-6(2) 6-4