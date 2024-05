Monza-Lazio non finisce mai, biancocelesti due volte in vantaggio e poi ripresi

Monza-Lazio 2-2

Marcatori: 11'pt Immobile, 28'st e 47'st Djuric, 38'st Vecino.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 5.5; Birindelli 6 (26'st Donati 5), Izzo 6.5, Marì 7, Kyriakopoulos 6 (26'st Akpa Akpro 6); Pessina 7, Bondo 6 (41'st Caprari sv); Colpani 7, V.Carboni 5.5 (26'st Dany Mota 6), Zerbin 6 (33'st Caldirola sv); Djuric 7.5. In panchina: Sorrentino, Gori, D’Ambrosio, Pereira, Ferraris, Colombo. Allenatore: Palladino 6.5.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas 6.5; Patric 5, Romagnoli 5.5, Hysaj 5; Marusic 6, Guendouzi 6, Kamada 6.5 (20'st Vecino 7), Zaccagni 5.5 (32'pt Casale 6); Felipe Anderson 6 (37'st Pedro sv), Luis Alberto 6 (20'st Cataldi 6); Immobile 7 (20'st Castellanos 6). In panchina: Sepe, Provedel, Pellegrini, Lazzari, Rovella, Isaksen, Gonzalez. Allenatore: Tudor 6.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Zaccagni, Casale, Kamada, Romagnoli, Patric, Vecino, Cataldi, Donati. Angoli: 5-4. Recupero: 2' pt, 5' st.

Allo U-Power Stadium Monza e Lazio non vanno oltre il 2-2. La squadra biancoceleste passa due volte in vantaggio con Immobile e Vecino, ma la doppietta di Djuric vanifica gli sforzi della formazione di Tudor, che sale a 56 punti in classifica, a tre lunghezze dalla Roma quinta, mentre gli uomini di Palladino si portano a quota 45. La prima palla gol è proprio dei biancorossi, che al 4' sfondano centralmente con Zerbin e Djuric: il centravanti va via a Patric e incrocia, ma la palla sfiora il palo. All’11' però è la Lazio a sbloccare il risultato. Kamada calcia di potenza dal limite dell’area, Di Gregorio devia sulla traversa e il pallone ricade in zona Immobile che non sbaglia il tap in. Più impreciso sotto porta invece Valentin Carboni, che al 22' di testa a botta sicura spreca la palla dell’1-1. Un segnale d’allarme per Tudor, che al 32' sceglie di richiamare in panchina Zaccagni, già ammonito e autore di qualche intervento di troppo secondo il giudizio del tecnico croato. Al suo posto c'è spazio per Casale, con Hysaj che passa a presidiare la corsia di sinistra. Nella ripresa la Lazio abbassa la pressione, mentre l’intensità del Monza sale.

Al 62' ci pensa Colpani a rendersi pericoloso. Il numero 28 biancorosso salta Patric, evita anche Mandas ma finisce per allargarsi troppo: a quel punto è bravo il portiere laziale a recuperare la posizione e deviare il cross in angolo. Al 65' Tudor si gioca le carte Castellanos, Vecino e Cataldi, mentre Palladino risponde con Akpa Akpro, Mota e Donati. È proprio quest’ultimo a dare il via all’azione del pareggio: sul suo cross dalla destra, Pessina va di testa, Mandas si supera in tuffo ma sulla ribattuta c'è la deviazione di Djuric in rete. Per l’assistente è fuorigioco, ma il Var convalida il gol. All’83' però è un errore del Monza a regalare il vantaggio alla Lazio. Il retropassaggio di Donati è a metà tra Akpa Akpro e Di Gregorio, ad approfittarne è Vecino che realizza il 2-1. A regalare il pareggio ai padroni di casa però ci pensa il solito Djuric con la specialità della casa: al 93' Pessina crossa al centro, l’ex Verona svetta di testa e indirizza la palla in rete, per un 2-2 che rischia di mettere fine alle speranze Champions dei biancocelesti.