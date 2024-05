Marcel Jacobs si qualifica alle Olimpiadi con la 4x100. A Parigi anche due 4x400

Tre staffette italiane su cinque hanno centrato la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella prima giornata delle World Relays, il Campionato mondiale dedicato alle staffette che si sta svolgendo a Nassau alle Bahamas. Hanno ottenuto la carta olimpica la 4x100 maschile, la 4x400 maschile e la 4x400 femminile. Mancano all’appello la 4x100 femminile e la 4x400 mista che potranno centrare la qualificazione nella prossima notte italiana nella gara valevole per il ripescaggio che mette in palio sei carte. La 4x100 maschile azzurra con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu è giunta seconda in batteria con il tempo di 38"14 alle spalle degli Stati Uniti: Courtney Lindsey, Kyree King, Noah Lyles e Kenneth Bednarek hanno stampato 37"49, miglior prestazione mondiale stagionale. Il quartetto italiano, che disputerà domani la finale delle World Relays e a Parigi potrà difendere l’oro olimpico, ha fatto segnare il quarto tempo del turno a ridosso di Giappone (38"10) e Canada (38"11). Il campione olimpico ed europeo in carica dei 100 metri Marcell Jacobs ha dimostrato di essere già in ottima condizione facendo segnare un parziale in seconda frazione di 9"04.

Sesto tempo complessivo e pass olimpico per la 4x400 maschile. Il debuttante in azzurro Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti Scotti, Davide Re, hanno vinto la loro batteria in 3'01"68 precedendo la Gran Bretagna (3'02"10). Miglior tempo del turno (2'59"73) per il Botswana trascinato da uno strepitoso Letsile Tebogo (43"49 il suo parziale). Vola a Parigi anche la staffetta azzurra del miglio femminile: Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan ed Alice Mangione anche loro vincitrici della propria batteria in 3'26"28 (quarto crono complessivo). Clamoroso il miglior tempo (3'24"38) del turno da parte dell’Irlanda. Rimandata, un pò a sorpresa, la 4x100 femminile con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, e Alessia Pavese, quarte in batteria (43"08). Non c'è la qualificazione diretta per la 4x400 mista: Riccardo Meli, Anna Polinari, Lapo Bianciardi e Alessandra Bonora nei ripescaggi dovranno migliorare il 3'16"88 anche perchè davanti ci sono undici Nazioni per sei posti. 249 gli azzurri ai Giochi Olimpici