Sinner: "Dovrò curarmi". Dopo il forfait di Roma il problema all'anca mette a rischio anche il Roland Garros

«Pensavamo fosse un problema non grave, invece con la risonanza abbiamo visto che qualcosa non va al 100%, non voglio dire cosa esattamente ma abbiamo tutto sotto controllo. Di sicuro se il problema non è curato al cento per cento mi fermo ancora, non ho voglia di buttare via tre anni di carriera in futuro. Non ho fretta. Curare il corpo è molto più importante di tutto». Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa al Coni dopo il forfait per infortunio agli Internazionali di tennis di Roma. Al momento, dunque, la presenza del numero 2 del mondo non è sicura neanche al Roland Garros: «Ora mi rendo conto che il riposo è molto importante. Ora sarà un periodo senza giocare, dobbiamo vedere dalla prossima settimana come lavorare ma dobbiamo ancora decidere. Ovviamente la preparazione per Parigi non sarà ottimale, siamo abbastanza stretti, ma io e il mio team daremo il massimo per arrivare lì con una percentuale alta per competere. A Parigi - ha ribadito Sinner - giocherò comunque solo se sarò al 100%, se c'è un mezzo dubbio vedremo».

La ferale notizia per gli appassionati di tennis (non solo italiani, ma soprattutto italiani) è giunta ieri in un pomeriggio qualsiasi: Jannik Sinner non giocherà agli Internazionali Bnl d’Italia di tennis. Il problema all’anca che lo ha costretto al ritiro a Madrid è evidentemente molto più serio di quanto il suo entourage si era affrettato a comunicare. «Sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano - ha scritto Sinner su X». A questo punto la notizia, che gli organizzatori - e non solo - definiscono «terribile», inevitabilmente condizionerà gli Internazionali Bnl la cui fase finale (dopo le qualificazioni) si svolgerà al Foro Italico dal 7 al 19 maggio. Quello che Angelo Binaghi, n.1 del tennis italiano, vorrebbe far diventare «il quinto slam», solo due settimane fa sembrava essere il torneo delle meraviglie con i primi 70 tennisti del mondo pronti a darsi battaglia sui campi di terra rossa romani, diventando la casa dei migliori tennisti e delle migliori tenniste al mondo per dodici giorni. E invece non sarà così. Il forfait di Jannik Sinner, tanto inatteso quanto sconvolgente, arriva dopo quello annunciato nei giorni scorsi dell’altro beniamino del pubblico, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che con un messaggio sui suoi profili social ha confermato che non prenderà parte all’evento a causa di un infortunio al braccio al torneo di Madrid. L’Atp 1000 spagnolo quest’anno ha fatto vittime illustri penalizzando certamente Roma. E forse anche Parigi che verrà dopo. Anche il campione di Roma 2023, infatti, il n.4 del mondo Daniil Medvedev, come i due colleghi che lo precedono in classifica è reduce da un infortunio a Madrid e ha deciso di dare forfait agli Internazionali.