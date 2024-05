Internazionali di tennis, a Roma subito due derby italiani al primo turno: torna Berrettini. I sorteggi

Esordio tutto azzurro per Matteo Berrettini che al primo turno affronterà Stefano Napolitano. Direttamente dal secondo turno partirà invece Musetti dove debutterà contro uno tra Eubanks e un qualificato. Per Sonego, invece, primo turno contro Lajovic, mentre Fognini se la vedrà con Evans e Arnaldi con Machac. Attenderà un qualificato Flavio Cobolli, oggi presente ai sorteggi del tabellone maschile.

"Jannik è un esempio, insieme a lui stiamo facendo tanto per questo sport e sentiamo l’amore dei tifosi», ha detto il tennista romano da Fontana di Trevi, location scelta per i sorteggi. Testa di serie n.1 del torneo sarà Novak Djokovic (nella parte alta del tabellone), mentre le assenze di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, trasformano Danil Medvedev e Andrey Rublev nei numeri 3 e 4 del seeding. Possibili quarti di finale che potrebbero vedere opposti Ruud-Djokovic, Zverev-Dimitrov, Rublev-Tsitsipas e Hurkacz-Medvedev. Presente nella parte bassa del tabellone Rafa Nadal che debutta contro un qualificato e al secondo turno incontrerà Hurkacz.