Jannik Sinner farà terapia per l'anca a Torino allo Juventus Medical

Oggi il giro degli sponsor, tra gli stand di Pigna, Fastweb e La Roche Posay, osannato e assaltato come e più di una rockstar, secondo impegno «istituzionale» di Sinner dopo la conferenza stampa di domenica nella quale ha spiegato i motivi del suo forfait dal torneo.

Domani il campione si concederà una giornata di riposo a Roma (meritata dopo le fatiche di oggi, un omaggio agli sponsor nonostante l’influenza e le placche alla gola che ieri gli hanno fatto disertare la festa al Foro per la coppa Davis). E quindi, come Agi apprende da fonti vicino al campione, Sinner ripartirà per Monte-Carlo per poi dirigersi a Torino dove affiderà la sua anca destra alle cure dello Juventus medical.

E’ il prestigioso centro di riabilitazione a cui il coach Vagnozzi lo ha affidato da metà del 2022 e che si occupa della struttura muscolo-scherletrica del campione, del potenziamento e dei test.