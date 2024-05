Una moneta speciale per celebrare il trionfo azzurro in Coppa Davis

Viene emesso oggi, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato alla vittoria italiana della Coppa Davis 2023, relativo al valore della tariffa A zona 1 pari a 3,60 euro. Poste Italiane fa sapere che la tiratura è di duecentomilaquattro esemplari di francobolli e centomila foglietti, e che ciascun foglio conta ventotto esemplari. La vignetta raffigura, in grafica stilizzata su un fondino bianco, la squadra italiana maschile di tennis nell’atto di alzare il trofeo della Coppa Davis, e in alto a destra è presente un nastro con i colori della bandiera italiana. Completano il francobollo la legenda "VITTORIA ITALIANA DELLA COPPA DAVIS 2023", la scritta "ITALIA" e l’indicazione tariffaria "A zona 1". Il foglietto riproduce, in primo piano a sinistra, una fotografia della squadra italiana di tennis intorno al trofeo della Coppa Davis conquistato nel 2023, e in particolare, da sinistra a destra, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, il capitano Filippo Volandri, Jannik Sinner, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego. In alto, a destra, è incastonato il francobollo, mentre, in basso, è riprodotto il logo della Federazione Italiana Tennis e Padel. Completano il foglietto la legenda "VITTORIA ITALIANA DELLA COPPA DAVIS 2023". L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma Prati.