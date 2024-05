Giro d'Italia, lo spagnolo Sanchez Mayo vince in volata la 6° tappa: Pogacar resta in maglia rosa

Lo spagnolo Pelayo Sanchez Mayo (Movistar Team) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, la Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme di 180 km. Il corridore ispanico ha battuto in una volata a tre il francese Julian Alaphilippe e l’australiano Luke Plapp. Al quarto posto, un pò staccato, è giunto l’italiano Andrea Piccolo, poco prima del gruppo della maglia rosa, che resta Tadej Pogacar.

"Sono senza parole, super contento, è un sogno. Non ho ancora realizzato di aver vinto una tappa al Giro d’Italia. E’ stata una tappa impegnativa, senza respiro, la fuga è andata via di forza. Julian è un idolo per me, è un onore e un privilegio aver gli conteso una tappa". Lo ha dichiarato ai microfoni Rai Pelayo Sanchez, vincitore della sesta tappa della corsa rosa, con arrivo a Rapolano Terme.

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro al termine di una giornata davvero giornata dura". Lo ha dichiarato ai microfoni Rai la maglia rosa Tadej Pogacar dopo la sesta tappa della corsa rosa, con arrivo a Rapolano Terme. "All’inizio non volevamo far partire alcuna fuga pericolosa. Alla fine la fuga che si è materializzata era perfetta per noi, ma il gruppo nella parte conclusiva era nervoso. Sono felice che oggi sia finita, pensiamo a domani. Oggi ci siamo concentrati a risparmiare energie per domani, e spero di stare come oggi".