Jannik Sinner rischia di saltare anche il Roland Garros: ecco perchè

"Che Jannik Sinner possa partecipare alla prossima edizione del Roland Garros resta una opzione abbastanza difficile". Dopo le dichiarazioni del campione azzurro che, alla vigilia degli Internazionali Bnl d'Italia, ha spiegato i motivo del suo forfait, facendo capire che non era affatto sicuro di rientrare per lo slam parigino, l'AGI ha chiesto a un esperto se il problema di Sinner si possa effettivamente risolvere in un paio di settimane. Ci siamo rivolti a Daniele Mazza, specialista in Ortopedia e Traumatologia e medico della Nazionale U21 di calcio maschile. Secondo lo specialista la presenza di Sinner al Roland Garros e' in forte dubbio per tre motivi. Vediamoli. "Innanzitutto un motivo temporale - spiega Mazza - cioe' la manifestazione, il cui inizio e' previsto per il 20 maggio, non garantisce quel tempo necessario alla completa guarigione della patologia e sappiamo bene come il tennista voglia esserci solo al 100%". "In secondo luogo la preparazione dello slam - aggiunge il medico - infatti dopo ogni infortunio gli atleti hanno necessita' di un periodo di ri-atletizzazione, cioe' di recupero della condizione fisica che li riporti alle condizioni pre-infortunio". Infine c'e' un terzo motivo che, spiega, "e' puramente tecnico", infatti "il Roland Garros, essendo un torneo del Grande Slam, si gioca sui 5 set e dunque gli sforzi sarebbero probabilmente esagerati".

Jannik Sinner non e' voluto entrare nel dettaglio del suo problema fisico, ma il dottor Mazza spiega che, "per quanto per noi resti un mistero quale sia la patologia che sta affliggendo Jannik Sinner, indubbiamente si tratta di una condizione da 'overuse', cioe' da sovraccarico. Una delle condizioni - spiega ancora, entrando nell'ambito di sua competenza - che puo' svilupparsi e' la sinovite dell'anca, cioe' un processo infiammatorio della membrana sinoviale, il tessuto che avvolge le articolazioni. In questo caso la sinovia infiammata aumenta il liquido sinoviale all'interno dell'articolazione dell'anca e il dolore si manifesta nei movimenti coxo-femorali. Altra condizione che piu' frequentemente si manifesta nei tennisti di alto livello - continua Mazza - e' lo sviluppo di un impingement femoro-acetabolorare (o Fai), cioe' una patologia che progressivamente determina cambiamenti nella forma della testa del femore o dell'acetabolo e si manifesta con dolore ai movimenti dell'anca. In questo caso, superata la fase acuta di dolore, non e' da escludere che in futuro possano esserci nuovamente degli episodi che costringano l'atleta a periodi di stop". C'e' anche una terza ipotesi, che pero' non dovrebbe riguardare Sinner: "Lo stop puo' esser legato alle patologie infiammatorie inserzionali dei tendini dell'anca, ma - aggiunge - questa resta statisticamente l'opzione con meno possibilita'".