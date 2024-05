Gp di Monaco, vola Lewis Hamilton nelle libere. Quinta la Ferrari di Leclerc

È Lewis Hamilton il miglior tempo (1:12.169) nella prima sessione di prove libere del Gp di Monaco, ottava prova del mondiale di Formula 1. Il pluricampione del mondo con la Mercedes ha preceduto Oscar Piastri, con la McLaren (1:12.198) e il suo compagno di squadra George Russell (1:12.295), Quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, con 1:12.397, mentre l’altro ferrarista, Carlos Sainz, ha chiuso col decimo (1:12.954), appena davanti alle Red Bull del leader del mondiale, Max Verstappen, e di Sergio Perez.

Davanti a Leclerc si è piazzato anche Lando Norris, con la McLaren, e invece alle sue spalle Fernando Alonso con la Aston Martin. La sessione è stata interrotta per qualche minuto nel finale quando il pilota della Sauber Zhou Guanyu è andato a schiantarsi sulle barriere. Sul posto è passato poco dopo Leclerc, non riuscendo a evitare alcuni detriti rimasti sulla pista e così ai box ha fatto controllare con cura il fondo della sua monoposto.