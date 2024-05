Sinner batte Gasquet e vola ai sedicesimi del Roland Garros a Parigi

Jannik Sinner batte senza troppa fatica Richard Gasquet al secondo turno del Roland Garros e attende il vincente della sfida in corso tra Stan Wawrinka e Pavel Kotov. Il n.2 del mondo ha controllato agevolmente la partita malgrado il campo fosse molto pesante e avesse i tifosi (molto corretti) per una volta in maggioranza contro di lui. «Per me è un torneo speciale e spero di mostrare un buon tennis», ha detto alla fine della gara l’azzurro. Il numero 2 del mondo si è imposto sul 37enne francese in tre set (6-4, 6-2, 6-4).