L'Atalanta perde il recupero con la Fiorentina e non supera la Juve. Preoccupa Scalvini, infortunio al ginocchio

Atalanta-Fiorentina 2-3

RETI: 6' pt, 46' pt Belotti, 12' pt Lookman, 19' pt Gonzalez, 32' pt Scalvini.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 5.5; Toloi 5 (29'st Djimsiti 6), Hien 5, Scalvini 6 (39'st Hateboer sv); Holm 5.5 (12'st Miranchuk 6), Pasalic 6, Ederson 5.5, Ruggeri 6; Koopmeiners 6; De Ketelaere 6.5 (29'st Tourè 6), Lookman 7 (11'st Scamacca 5.5). In panchina: Musso, Rossi, Bakker, Adopo, Mendicino, Zappacosta. Allenatore: Gasperini 5.5.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli 6; Kayode 5.5 (43'st Faraoni sv), Martinez Quarta 5, Ranieri 5, Biraghi 6; Lopez 5.5, Duncan 5.5 (32'st Infantino 6); Gonzalez 7 (43'st Barak sv), Beltran 6.5 (32'st Ikonè 6), Castrovilli 7 (21'st Kouamè 6); Belotti 7.5. In panchina: Terracciano, Christensen, Dodò, Milenkovic, Bonaventura, Arthur, Comuzzo, Parisi. Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.5

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 14.851. Ammoniti: Quarta, Ranieri. Angoli: 4-4. Recupero: 0', 5'.

Si chiude definitivamente il campionato 2023-2024 con la vittoria della Fiorentina sul campo dell’Atalanta. Finisce 3-2 in favore dei viola il recupero della 29a giornata, decisiva la doppietta di Belotti e la rete di Nico Gonzalez. Diciassettesimo successo in campionato per i viola, si chiude invece con un ko la fantastica stagione dei bergamaschi, culminata il 22 maggio con la vittoria dell’Europa League. L'Atalanta, invece, finisce quarta e non scavalca la Juventus.