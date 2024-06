MotoGp, al Mugello trionfo di "Pecco" Bagnaia. Sul podio Bastianini e Martin

Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati, ha vinto la prova della classe Motogp del gran premio d’Italia al Mugello. Al secondo posto l’altro italiano della Ducati Lenovo Enea Bastianini, terzo lo spagnolo Jorge Martin.

«Oggi non era semplice partire dalla quinta casella, la strategia di tenermi all’esterno ha funzionato. Sono contentissimo, ho spinto davvero tanto e vincere qui al Mugello è fantastico. Sono felice anche per Enea che ha fatto un grande lavoro». Si esprime così un felicissimo Francesco Bagnaia dopo il trionfo nel Gran Premio del Mugello. Il campione del mondo in carica, in sella alla sua Ducati Lenovo, bissa la vittoria nella Sprint Race di ieri. Alle sue spalle, al secondo posto, il compagno di squadra Enea Bastianini: «Sono molto contento perchè venivo da un periodo difficile in cui qualcosa non andava. Oggi ho spinto come un bastardo (ride, ndr) anche se all’inizio ho cercato di rimanere tranquillo e gestire le gomme. Però quando Marquez mi ha superato era il momento di tornare ad attaccare e alla fine ho superato anche Martin. Sono tanto felice e voglio dedicare questa gara alla mia cagnolina venuta a mancare la scorsa settimana». Sul podio, in terza piazza, il pilota spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin: «Rispetto a ieri abbiamo fatto un grande miglioramento, ma sono frustrato per l’ultimo giro. Ho tenuto per tanti giri il ritmo di Bagnaia che andava fortissimo, pensavo di poterlo attaccare ma alla fine ero arrivato al limite e non ho forzato. Ultima curva? Non sono riuscito a chiudere la linea e Bastianini mi ha superato. Ora ci riposeremo per tornare più forti ad Assen»