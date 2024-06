Sinner batte Moutet in quattro set e avanza al Roland Garros: nei quarti c'è Dimitrov

Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale, dopo aver battuto in rimonta il francese Corentin Moutet al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Perso il primo set per 6-2 (il primo del torneo), l'azzurro ha preso il controllo della partita imponendosi per 6-3 nel secondo parziale e poi molto più in scioltezza nel terzo e nel quarto set (6-2, 6-1). Adesso Sinner sfiderà Grigor Dimitrov, il bulgaro numero 10 Atp, che ha battuto agli ottavi il numero 8 polacco, Hurbert Hurkacz, in tre set con il punteggio di 7-6 (5), 6-4, 7-6 (3).

Il torneo di doppio

Dopo Bolelli-Vavassori, anche la coppia femminile composta da Sara Errani e Jasmine Paolini ottiene l’accesso agli ottavi di finale del torneo di doppio al Roland Garros. La coppia azzurra, fresca vincitrice agli Internazionali di Roma, ha superato quella composta da Bernarda Pera e Magda Linette in due set per 6-4, 7-6.