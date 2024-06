Tomic litiga con la fidanzata, l'influencer Keely Hannahe, e si ritira: “Sei risultata positiva al Covid oggi!”. “Non è vero!”

Bernard Tomic, l'ex numero 17 al mondo del tennis nel 2016, ha recentemente creato scalpore nel mondo del tennis per un episodio piuttosto insolito durante il Little Rock Open in Arkansas, un torneo del circuito ATP Challenger. Attualmente classificato al 247° posto dopo essere precipitato fino all'825° a causa di vari problemi personali e comportamentali, Tomic ha abbandonato il match contro il giapponese Yuta Shimizu dopo aver perso il primo set 6-1.

Durante la partita, Tomic è apparso distratto e ha chiesto assistenza medica, lamentando di non sentirsi bene e rivelando che la sua ragazza era risultata positiva al Covid quella mattina. Tuttavia, il vero dramma si è scatenato quando il tennista ha iniziato a litigare con la fidanzata, l'influencer Keely Hannah, presente tra il pubblico. La discussione, che è stata parzialmente captata dai microfoni dei commentatori, riguardava l'esito del test Covid di Hannah. Tomic ha dichiarato: "Sei risultata positiva al Covid oggi!", a cui Hannah ha risposto: "No, è successo due settimane fa!"