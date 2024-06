Sinner fa la storia, nuovo numero 1 al mondo: la gioia delle istituzioni politiche e sportive. Binaghi: "Straordinario, ci riempie di orgoglio"

«Nell’immensità. Dove c'è spazio solo per i numeri uno. Da oggi Sinner è la bellezza di dominare il mondo dall’alto in basso, primo italiano di sempre nel tennis a salire fin lassù. Grazie a talento, sacrifici, applicazione e umiltà». Lo ha scritto Giovanni Malagò, presidente del Coni, su X, commentando la notizia di Jannik Sinner nuovo numero uno Atp da lunedì 10 giugno. «I segreti che gli hanno permesso di scrivere e riscrivere la storia, senza confini, senza limiti, senza paura - ha aggiunto - Continuerai a farci sognare a occhi aperti per nuove, indimenticabili pagine di storia. Orgogliosi di te, Jannik. Per sempre simbolo dell’eccellenza universale dello sport tricolore».

Binaghi: ""Jannik straordinario, ci riempie di orgoglio"

«Questo incredibile, storico traguardo è merito di un ragazzo straordinario, circondato da uno staff di valore assoluto. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, commentando la storica ascesa di Jannik Sinner, primo italiano numero 1 del mondo nel ranking Atp.

"Jannik, oltretutto, ha alle spalle una famiglia che gli ha dato un bagaglio di valori che lo hanno portato a ottenere questo risultato ad appena 22 anni. Avere un italiano in cima al mondo riempie di orgoglio il nostro movimento e fa sentire realizzati tutte le persone che insieme a me in questo lungo periodo hanno con passione dedicato la loro vita al rilancio prima e al successo poi del tennis italiano. E’ una vittoria di tutto il sistema, dei nostri 14mila insegnanti di tennis, degli oltre quattromila circoli e di tutti i dirigenti che, tutti insieme, sono il motore di questo magnifico sport», ha aggiunto Binaghi.