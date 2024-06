Roland Garros, l'italiana Jasmine Paolini domina la russa Andreeva: è in finale

La favola di Jasmine Paolini non si ferma più: la 28enne toscana ha dominato in semifinale al Roland Garros la 17enne russa Mirra Andreeva 6-3 6-1, raggiungendo per la prima volta una finale di uno slam. Affronterà Iga Swiatek, contro cui finora ha sempre perso. Paolini è la prima italiana dal 2012, la quinta in assoluto, a raggiungere questo traguardo, quando Sara Errani fu sconfitta da Maria Sharapova.

"Ero nervosa nel primo set, poi palla dopo palla mi sono rilassata. È stata dura ma sono felice di aver vinto", dice l’azzurra che diventa la n.7 del mondo. "A Madrid mi ha battuta quando ero 5-2 nel primo set e poi ho perso. Oggi volevo fare meglio, colpire la palla e divertirmi e ha funzionato. Sognare è importante e oggi non so cosa dire", continua emozionatissima. Poi in italiano: "Grazie mille ragazzi, è stato un piacere. E 'merci beaucoup' a tutta la Francia!".