Europei d'oro per l'Italia, primeggia Nadia Battocletti. Argento per la 4x400 mista

Nadia Battocletti conquista l’oro nella finale dei 5000 metri. Quarta medaglia agli Europei di Roma per l’Italia con la mezzofondista che stacca il record dei campionati europei con 14:35.29. Il primato dalla campionessa azzurra, certo, ma non solo. Da applausi anche la staffetta 4x400 mista, medaglia d'argento. Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti ed Alice Mangione hanno concluso in 3'10"69, nuovo primato italiano. Vittoria per l’Irlanda: Christopher O'Donnell, Rhasidat Adeleke, Thomas Barr e Sharlene Mawdsley con 3'09"92 hanno stabilito il nuovo primato dei Campionati. Bronzo all’Oland.