Nations League di volley, Cuba s'inchina all'Italia (3-1). Parigi è a un passo

Vittoria importante per l’Italvolley di Ferdinando De Giorgi in Nations League: dopo aver battuto gli Stati Uniti gli azzurri hanno superato 3-1 (25-21, 22-25, 25-19, 25-13) Cuba. L’Italia, con 18 punti totali, consolida la sua seconda posizione nel ranking con 366,21 punti a +125,12 proprio da Cuba, prima non qualificata ai Giochi Olimpici, fuori dai quattro posti utili. Vittoria importantissima quindi, con una partita ancora da giocare in Canada e le quattro della week 3 in Slovenia prima del termine della fase preliminare di VNL che assegnerà i restanti pass per Parigi 2024.

Una vittoria non senza difficoltà per gli azzurri di fronte a una squadra, Cuba, che ha messo in campo in questa VNL un buon gioco, lo ha dimostrato anche l’andamento del primo set, con gli azzurri bravi a recuperare e non lasciar spazio ai caraibici, capaci poi di conquistare il secondo set grazie anche ai colpi di Yant, autore di 16 punti, miglior realizzatore tra i cubani. Tra gli azzurri in evidenza Michieletto, best scorer della gara con 16 punti, seguito da Lavia e Romanò rispettivamente con 15 e 14 personali. 5 i muri di Galassi degli 11 totali di squadra, 3 gli ace di Michieletto dei 6 totali.

Domani giornata di pausa per gli azzurri che torneranno in campo domenica alle 11 locali (le 17.00 italiane) per l’ultima gara della week 2 di Ottawa con l’Olanda. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN e su VBTV.