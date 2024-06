Nations League di Volley, riscatto dell'Italia: successo per 3-0 contro gli Stati Uniti

Pronto riscatto dell’Italia nella seconda partita della 'week 2' della Volleyball Nations League. Gli azzurri nella notte italiana hanno sconfitto gli Stati Uniti per 3 a 0 (set: 25-23, 26-24, 25-20) conquistando la quinta vittoria stagionale, la prima del blocco di partite del torneo che si sta svolgendo a Ottawa in Canada. Match equilibrato con i ragazzi di mister Ferdinando De Giorgi bravi a ribaltare nel finale il primo set e poi chiudere ai vantaggi il secondo. Miglior realizzatore azzurro Daniele Lavia con 15 punti, quindi Alessandro Michieletto e Gianluca Galassi con 10, capitan Simone Giannelli e Roberto Russo con 6. L’Italia in virtù del successo sugli Usa è balzata al secondo posto del ranking mondiale che, al termine della 'week 3', servirà per qualificare le ultime cinque Nazioni (un posto andrà al continente Africa) alle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri contro gli americani hanno conquistato 10.31 punti balzando a 364.77: le lunghezze di vantaggio su Cuba, la prima delle escluse, sono 122,24. Già qualificate alle Olimpiadi, Francia, Germania, Brasile, Stati Uniti, Giappone, Polonia e Canada. Oggi alle ore 17 italiane, l’Italia affronterà Cuba nella terza gara della 'week 2' della Nations League.