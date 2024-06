Jasmine Paolini si inchina alla Swiatek. La polacca trionfa al Roland Garros e fa poker sulla terra parigina

Jasmine Paolini cede in finale alla numero 1 del tennis mondale femminile, Iga Swiatek, che conquista così lo Slam del Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi, Swiatek vince in due set, 6-2 6-1, e ottiene così il suo quarto titolo all’Open di Francia dopo quelli del 2020, del 2022 e del 2023. In carriera, la 23enne tennista polacca ha vinto anche un altro Slam, gli Us Open nel 2022

Paolini: "Qui a Parigi ho vissuto i giorni più belli della mia vita"

- «Qui a Parigi ho vissuto 15 giorni intensi, i più belli della mia vita": Jasmine Paolini non perde il sorriso, dopo la finale persa al Roland Garros contro la n.1 al Mondo, Iga Swiatek ."E' molto complicato giocare contro di lei - ha detto l’azzurra, dal campo, dopo la premiazione - Così giovane e ha già vinto tanti Slam...Ma sono orgogliosa di me, del mio percorso. E non è ancora finita, domani c'è la finale del doppio».