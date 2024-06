Europei di atletica, Italia senza freni: altra doppietta con Crippa e Riva nella maratona

Yeman Crippa conquista l’oro nella mezza maratona agli europei di atletica a Roma. Insieme a lui sul podio anche Pietro Riva che si prende l’argento davanti al tedesco Petros a completare la doppietta azzurra. «Mi ha emozionato correre in casa a Roma, vincere un altro oro è stato tosto ma sono contento di averlo conquistato. In gara ho avuto un piccolo fastidio al fianco che poi è andato via e mi sono tranquillizzato. Fino all’ingresso nello stadio ero ancora sotto pressione, ma gli ultimi duecento metri me li sono goduti». Ha commentato Crippa ha vinto la mezza maratona in 1 ora 01'23. Crippa, trentino, portacolori delle Fiamme Oro, allenato da Massimo Pegoretti, è stato protagonista di una prestazione perfetta sotto l’aspetto tattico. Nel finale di gara ha forzato il ritmo ma solo quando è entrato all’interno dello stadio Olimpico ha fatto la differenza sfruttando anche le sue doti di 'velocistà delle medie-lunghe distanze. Argento per un altro azzurro Pietro Riva. «Il momento più bello della mia carriera nella gara vinta da un amico, che per me è un esempio - ha commentato il mezzofondista piemontese anche lui atleta del Gruppo sportivo della Polizia di Stato -. Non mi aspettavo il secondo posto, sapevo però di andare meglio in strada che in pista. Durante la gara mi sentivo benissimo, ho corso pensando alla posizione»