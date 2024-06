La Calabria fa il tifo per il catanzarese Ursano, nell'Italia più forte di sempre lui c'è: alle 20.12 finale dei 10mila metri. Leone: “Forza Luca”

Sognando un'impresa. O forse no, perché l'impresa l'ha già realizzata l'atleta catanzarese Luca Ursano: stasera gareggerà anche lui nella finale dei 10mila metri a Roma, in occasione degli Europei di atletica. Correrà alle 20,10. Un talento sbocciato negli ultimi mesi. Attualmente è in forza all'Atletica Vomano, ma resta solidissimo il suo rapporto con la Cosenza K42, che lo ha svezzato portandolo a un livello... europeo. Come? Affibbiandogli l'ex campione nazionale di cross e dt della società bruzia, Maurizio Leone. Un mentore prezioso e premuroso che ha contribuito a far alzare il livello agonistico, tecnico e di prestazioni di Ursano. Oggi Leone ha raggiunto Roma e si appresta ad ammirare il suo atleta da vicino, ma senza volergli trasmettere la minima pressione. “Conosco Luca molto bene e si trova per la prima volta in un contesto del genere, ecco perché non vorrei sbilanciarmi sul suo risultato. Se riuscirà a migliorarsi bene, altrimenti... bene lo stesso. Deve vivere al meglio questa esperienza, perché indossa la maglia azzurra e va fatto con dignità. Inoltre si trova nella Nazionale più forte di sempre, medaglie alla mano. E poi, lui realizza quello che è stato anche un mio sogno: correre in un Europeo su pista. Il mio obiettivo è che lui possa superarmi e l'esordio di oggi è un gran viatico”. Tutta l'umiltà di un grande campione come Maurizio Leone, che adesso ne sta allevando uno altrettanto forte. E stasera la Calabria tiferà per Ursano, come faceva per Francesco Panetta e come ha fatto per lo stesso Leone.