Paltrinieri sempre più divino, oro nella 10 chilometri agli Europei di nuoto

Gregorio Paltrinieri, 'Dio delle acque' ma anche 'collezionistà di medaglie. 'SuperGreg' da Carpi nella sua carriera ha vinto tutto, dall’oro olimpico (nei 1500 stile libero a Rio 2016) fino a 32 titoli italiani. L’unico titolo che non ha vinto, il mondiale juniores. Nulla in confronto a quanto ha vinto il fuoriclasse del nuoto internazionale sulle medie e lunghe distanze. Per Gregorio da alcuni anni si trova a suo agio sia in vasca lunga ma anche in corta e soprattutto in mare aperto. Infatti, il dodicesimo oro europeo della sua bacheca arriva dalle acque libere. Dopo tre anni - in mezzo c'era stato lo sfortunato settimo posto di Ostia 2022 -, il fuoriclasse azzurro è ritornato a dominare l’Europa nella distanza olimpica dei 10 chilometri. Nelle acque del fiume Sava sull'isola Ada Ciganlija a Belgrado, Paltrinieri ha coronato con l’oro una giornata che poco prima aveva visto Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi cogliere argento e bronzo sulla stessa distanza. A metà gara è 'SuperGreg' a transitare per primo davanti a Domenico Acerenza e Rasovszky. Nella seconda parte di gara la pioggia si è fatta più intensa ma sempre con i due italiani nel ruolo di 'piroscafì e a dettare il ritmo davanti a Olivier, Raszovsky e Pardoe. A duecento metri fuoco alla polveri. Finale a 'sportellatè ma l’astuzia e l’esperienza consentono a Paltrinieri di toccare per primo in 1 ora 49'19». Lo sprint è regolato dal francese Marc-Antoine Olivier (1 ora 49'41") per un decimo davanti all’ungherese David Betlehem . Per un decimo Acerenza resta ai piedi del podio, subito dietro Dario Verani, quinto.

"Quando faccio gare del genere mi sento bene, acqua 27 gradi, acqua piatta, caratteristiche che mi piacciono - ha detto Paltrinieri, 29 anni delle Fiamme Oro allenato da Fabrizio Antonelli -. Ho faticato fino a metà perchè non avevo sensazioni ancora buonissime ma dopo mi sono messo davanti e ho iniziato a nuotare meglio. Nell’ultimo tratto ho fatto una traiettoria impossibile, sono andato veramente molto interno cercando di distanziarli e ha funzionato». Due azzurre, entrambe delle Fiamme Oro, sul podio nella 10 km vinta dalla tedesca, un pò ostiense d’adozione, Leonie Beck. La teutonica, che si allena presso il Centro federale di Ostia, ha concluso in 2 ore 00'54"8 precedendo di appena un decimo Barbara Pozzobon, vice campionessa europea dei 25 chilometri a Roma 2022. Bronzo a quattro secondi Giulia Gabbrielleschi. Domani nella capitale della Serbia sono in programma le due 5 km, venerdì 14 le 25 km e sabato la prova a squadra sui 6 km.