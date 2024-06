Olimpiadi di Parigi, qualificata l'Italvolley femminile di coach Julio Velasco

L’Italia femminile della pallavolo, allenata da Julio Velasco, parteciperà alle Olimpiadi di Parigi e alle Finals della VNL 2024, in programma a Bangkok (20-23 giugno).

Ancor prima di affrontare la Corea del Sud, nella Pool 6 della VNL, la vittoria per 3-0 (26-24, 25-16, 25-23) dell’Olanda sul Canada ha dato la certezza della qualificazione per Parigi, attraverso il largo vantaggio nel world ranking, e contemporaneamente regalato il pass per l’atto conclusivo della Volleyball Nations League. Con ancora le sfide contro Corea del Sud (oggi alle 12:30 italiane), Stati Uniti (15 giugno alle 8:30 italiane) e Serbia (16 giugno alle 8:00 italiane) da disputare, le azzurre proveranno a conquistare la miglior posizione possibile in ottica quarti di finale di VNL e per rafforzare la posizione nel ranking in previsione del sorteggio dei gironi Olimpici che si svolgerà proprio a Bangkok il prossimo 19 giugno (alle ore 13 italiane).