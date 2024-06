Atp Halle, Sinner debutta da numero 1 sull'erba

Jannik Sinner, nel suo primo torneo da numero 1 del mondo sull'erba tedesca di Halle (dal 17 al 23 giugno), debutterà contro l’olandese Tallon Griekspoor, n.23.

L'azzurro potrebbe incrociare Stefanos Tsitsipas nei quarti e Daniil Medvedev in semifinale; in tabellone anche altri quattro italiani. Luciano Darderi, numero 41, inizierà il suo percorso contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 35: chi vince potrebbe sfidare Stefanos Tsitsipas al secondo turno. Flavio Cobolli, numero 50, sfiderà Hubert Hurkacz, numero 8. Matteo Berrettini esordisce contro un qualificato Lorenzo Sonego che apre contro il serbo Miomir Kecmanovic nel match che determinerà il possibile avversario di Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, al

secondo turno. Sinner è iscritto anche in doppio, in coppia con l’amico Hubert Hurkacz: debutteranno contro i numeri 3 del tabellone, Nathaniel Lammons e Jackson Withrow. I numeri 1 nel main draw di doppio sono gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori che debutteranno contro una coppia di singolaristi, l’olandese Tallon Griekspoor e il tedesco Jan-Lennard Struff.