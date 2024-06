La Lega Pro ha comunicato le date della prossima stagione: si partirà il 25 agosto e si chiuderà il 27 aprile con tre turni infrasettimanali da definire e la pausa invernale fissata al 29 dicembre. In tema di Coppa Italia Serie C il primo turno eliminatorio andrà in scena l’11 agosto, mentre il secondo si disputerà il 18 agosto.