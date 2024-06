Fine dell'incubo, a 4 mesi dall'operazione Goggia di nuovo sugli sci con... Ultimo

"Quattro mesi dopo, prime curve. Procediamo, senza fretta ma senza sosta. Ci vorrà del tempo: calma e pazienza, è già tantissimo essere sulla neve oggi. Un sentito grazie a chi mi supporta e sopporta". Così, sui social, a corredo di un video che la ritrae in azione sugli sci, Sofia Goggia. L’azzurra è tornata quindi in attività - seppur blanda - dopo l’ultimo infortunio, avvenuto a inizio febbraio, in allenamento a Ponte di Legno. In quell'occasione la sciatrice italiana aveva riportato la frattura della tibia e del malleolo della gamba destra. L'atleta azzurra ha postato un video con una canzone di Ultimo in sottofondo.

