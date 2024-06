Tennis: Berrettini avanza ad Halle, Sinner vince anche in doppio

In attesa di tornare in campo negli ottavi del singolare contro Fábián Marozsán, Jannik Sinner vince anche in doppio: il n.1 mondiale con l’amico Hubert Hurkacz ha battuto all’esordio gli statunitensi Lammons e Withrow, teste di serie numero 3 in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 11-9. Al prossimo turno affronteranno i francesi Reboul e Doumbia.

Niente da fare invece per Mattia Darderi che si è arreso per soli due punti, al tie break del terzo set, con il tedesco Jan-Lennard Struff nel primo turno del torneo tedesco. Il 22enne italo-argentino, n.34 Atp, ha ceduto per 6-7, 7-5, 7-6, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza. Darderi non ha sfruttato un break di vantaggio nel set decisivo ed ha mancato un match-point sull'8-7 nel tie-break, finito sul 12-10 per il tedesco. Struff passa al decimo match point e agli ottavi se la vedrà con il greco Stefanos Tsitsipas, n.11 del ranking e sesto favorito del seeding. Erba amara, quella del Queen's però, anche per Matteo Arnaldi che saluta il torneo agli ottavi, eliminato dall’australiano Rinki Hijikata in due set con il punteggio di 7-6(0) 7-6(7): una partita risoltasi ai tie-break, con Arnaldi capace di annullare cinque match point prima di arrendersi all’australiano. A Birmingham invece sorride Elisabetta Cocciaretto, che ha staccato il pass per i quarti di finale del Wta 250 britannic: la 23enne di Fermo, n.44 del ranking, reduce dagli ottavi al Roland Garros (i primi in uno Slam), protagonista all’esordio dell’eliminazione della lettone Ostapenko, n.13 del ranking e prima favorita del seeding, ha battuto al secondo turno per 6-4 6-2 la statunitense Sloane Stephens. «Aver eliminato all’esordio la prima testa di serie del torneo mi ha dato molta fiducia. E' solo il mio terzo torneo in carriera su questa superficie ma giocare sull'erba mi piace» ha detto l’azzurra