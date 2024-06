Torneo Halle, esordio positivo per Berrettini. Adesso c'è Giron

Buon esordio per Matteo Berrettini al "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 in scena sull'erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, con montepremi complessivo pari a 2.411.390 euro. Il romano, numero 65 del mondo, che ha ottenuto uno "special exempt", ovvero un’esenzione in quanto iscritto alle qualificazioni ma impossibilitato a giocarle perché impegnato nella finale dell’Atp 250 di Stoccarda, ha battuto il qualificato statunitense Alex Michelsen, numero 61 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (5), 6-2. Agli ottavi di finale Berrettini sfiderà un altro statunitense, ovvero Marcos Giron, che al debutto ha sconfitto il russo Andrey Rublev per 6-4 7-6 (5).

Si è invece arreso per soli due punti, al tie-break del terzo set, l’azzurro Mattia Darderi, opposto al tedesco Jan-Lennard Struff nel primo turno del torneo sull'erba di Halle, in Germania. Il 22enne italo-argentino, n.34 Atp, ha ceduto per 6-7, 7-5, 7-6, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza. Darderi non ha sfruttato un break di vantaggio nel set decisivo ed ha mancato un match-point sull'8 a 7 nel tie-break, finito sul 12-10 per il tedesco. Struff se la vedrà agli ottavi con il greco Stefanos Tsitsipas, n.11 del ranking e sesto favorito del seeding.