Atp Halle, Sinner non perdona: battuto Zhang in due set. Ora la finale contro... l'amico Hurkacz

Jannik Sinner si qualifica per la finale del "Terra Wortmann Open", Atp 500 sull'erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi da 2.411.390 euro. Nei quarti il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, si è imposto in finale sul cinese Zhizhen Zhang, 42esimo della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(3), maturato in un’ora e 40 minuti di gioco. Nella seconda semifinale se la vedranno il tedesco Alexander Zverev ed il polacco Hubert Hurkacz (amico e compagno di doppio proprio ad Halle), rispettivamente seconda e quinta forza del seeding.