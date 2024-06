Sinner re anche sull'erba, batte Hurkacz e conquista il torneo di Halle: "Dedicato alla mia Anna"

Primo titolo sull'erba per Jannik Sinner. Il campione altoatesino, numero 1 della classifica mondiale e del tabellone, si è aggiudicato il "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 in scena sui prati della OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi complessivo pari a 2.411.390 euro. L'azzurro ha superato in finale il polacco Hubert Hurkacz, n. 9 Atp e quinta forza del seeding, in due set con il punteggio di 7-6(8) 7-6(2).

"Ora c'è Wimbledon e non vedo l'ora. L'anno scorso sono arrivato in semifinale - ha detto il numero 1 al mondo - stavolta vedremo ma di sicuro avrò più fiducia su questa superficie. Lì l'erba è un po' diversa ma avrò una settimana per prepararmi". Poi una dedica speciale. "Dedico il trofeo alle persone che mi stanno vicine. Alla mia ragazza Anna che ha perso in finale a Berlino con 5 match point".