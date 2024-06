Euro 2024: anche la Spagna "B" è troppo per l'Albania. Iberici a quota 9

ALBANIA-SPAGNA 0-1

RETI: 13' pt Ferran Torres.

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha 6.5; Balliu 5.5, Ajeti 6, Djimsiti 6, Mitaj 5.5; Ramadani 5.5, Asllani 6; Asani 5 (36'st Muci sv), Laci 5 (25'st M.Berisha 6), Bajrami 5 (25'st A.Hoxha 6); Manaj 5 (14'st Broja 6). In panchina: Kastrati, Hysaj, Ismajli, Aliji, Mihaj, Kumbulla, Berisha, Gjasula, Abrashi, Seferi. Allenatore: Sylvinho 6.

SPAGNA (4-2-3-1): Raya 7; Navas 6, Vivian 6.5, Laporte 6.5 (1'st Le Normand 6.5), Grimaldo 6; Merino 7, Zubimendi 7; Ferran Torres 7 (27'st Yamal 6), Dani Olmo 7 (39'st Baena sv), Oyarzabal 6 (17'st Fermìn Lopez 6); Joselu 6 (27'st Morata 6). In panchina: Remiro, Unai Simon, Carvajal, Cucurella, Fabian Ruiz, Pedri, Nico Williams, Ayoze. Allenatore: De La Fuente 7.

ARBITRO: Nyberg (Svezia) 7.

NOTE: Spettatori 40.586. Ammoniti Sylvinho (all.), Bajrami, M.Berisha, Vivian. Angoli: 6-2 per la Spagna. Recupero: 2' pt, 4' st.

Tutto come previsto a Dusseldorf. Nell’altra partita in programma oggi nel Gruppo B, quello dell’Italia, la Spagna batte agevolmente l’Albania: agli uomini di De La Fuente bastano 13' minuti per sbrigare la pratica grazie ad un gol di Torres su splendido assist di Dani Olmo. Eppure il tecnico della Roja lascia riposare la formazione titolare, cambiando ben dieci giocatori rispetto agli undici che hanno affrontato e battuto gli azzurri. Gli albanesi lasciano così gli Europei dopo aver giocato un discreto girone. La sconfitta della squadra di Silvinho, per via dei calcoli sulle migliori terze dei gruppi, regala la certezza della qualificazione alla Francia. Come ipotizzabile, in avvio la Spagna cambia tutto: unico confermato Laporte in difesa. Spazio quindi a Dani Vivian centrale con Navas e Grimaldo sulle fasce. In porta Raya mentre l'attacco è affidato a Joselu sostenuto da Torres, Olmo e Oyarzabal. In mediana Merino e Zubimendi. L’Albania conferma l'11 dell’ultima gara con il solo Balliu, terzino destro, al posto di Hysaj. In attacco fiducia a Manaj davanti ad Asani, Laci e Bajrami. L’Albania parte molto forte per sorprendere la Roja. Ma dura poco. La squadra di De La Fuente prende subito il controllo del centrocampo. Al 12' Merino di testa costringe Strakosha ad un intervento per evitare il gol. Sono le prove generali. Al 13' Torres riceve in area da Dani Olmo, controlla e supera Strakosha sulla destra per l’1-0. La reazione degli albanesi non arriva.