Gioia azzurra, Zaccagni: "Ho tirato senza guardare". Spalletti: "Italia illogica, ma abbiamo passato il turno meritatamente"

«Abbiamo passato il turno meritatamente» ha detto il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti . "Bisogna crederci fino all’ultimo secondo, questo è il calcio, ci sono dei momenti che diventano clou - ha spiegato Spalletti -. E visto che si erano messi dietro, bastava uno scambio pulito sulla trequarti per prenderli dietro le spalle. Abbiamo anche sbagliato dei gol». Ora c'è la Svizzera agli ottavi: «Dobbiamo ancora mettere mano su qualche aspetto perché ci sono cose che sono illogiche nelle nostre partite. Abbiamo passato il turno meritatamente, ora ragioneremo in vista delle prossima partite», ha concluso.

«La soddisfazione è enorme, sono contento della qualificazione al turno successivo. La squalifica agli ottavi? Farò il tifo per i miei compagni» così il difensore azzurro Riccardo Calafiori, autore dell’assist per il gol decisivo di Zaccagni. "Non abbiamo fatto male, in alcuni tratti abbiamo giocato bene. Abbiamo un obiettivo in testa e non possiamo accontentarci di aver passato il turno», ha aggiunto Calafiori.

«La partita è stata sofferta, ma l’importante era passare un girone che era tosto e difficile. Pareggiarla all’ultimo è una sensazione bella e siamo contenti». Lo ha detto a Rai Sport il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo dopo il pareggio contro la Croazia che permette all’Italia di qualificarsi agli ottavi di finale di Euro 2024, dove troverà la Svizzera. «Dobbiamo crescere, il tempo è poco e ci portiamo a casa questa qualificazione. A livello di gioco si può fare meglio ma a livello caratteriale la squadra ha dato tutto. Dobbiamo ripartire da questo punto. L’Italia sarà dura da affrontare», ha spiegato. «Sono stato giustamente criticato in una serata no contro avversari forti. Non sono il giocatore visto contro la Spagna, vado avanti con equilibrio e continuo a lavorare. Stasera sono contento della qualificazione e per il mister perchè con lui ho un rapporto bellissimo. Probabilmente con un altro allenatore non avrei giocato, ma per un calciatore sentire la fiducia è importantissimo», le parole di Di Lorenzo. «Questo è un gruppo fatto di grandi calciatori ma anche di grandi persone. Ci meritiamo di andare avanti, adesso inizia il bello e le sfide da dentro e fuori. Dobbiamo migliorare ma sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni», conclude il terzino.