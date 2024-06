Le pagelle degli azzurri con la Croazia: Calafiori che personalità! Donnarumma superman, Darmian e Jorginho disastro

Donnarumma 7

Un mostro. Sinora il migliore degli azzurri agli Europei. Para il rigore a Modric, chiude la porta dell'Italia poco dopo, capitola sul 10 croato ma lì non poteva davvero nulla. Dopo quella con la Spagna un'altra partita sontuosa.

Darmian 5

Disastro. Timido, troppo. A sinistra ha tanto tanto spazio ma non incide mai. Male in difesa. Sbaglia nel secondo tempo cross e appoggi. Fiducia mal riposta.

Zaccagni 7.5

Il voto è tutto per quel tiro a giro che ricorda il gol di Del Piero nella semifinale mondiale con la Germania del 2006. Sfrutta lo spazio che Darmian non sfrutta per quasi tutta la partita.

Bastoni 6

In difesa qualche scricchiolio. In avanti soprattutto nel primo tempo è il più pericolo e sfiora il suo secondo gol in questo Europeo, con un gran colpo di testa.

Calafiori 7.5

Lo adoriamo già. Ma che talento è? Ha la personalità di un veterano e la sfrontatezza della sua età. Il più sicuro in difesa. Nel finale, dopo l'ammonizione che gli costerà la squalifica con la Svizzera, fa all in: si getta in avanti e fornisce l'assist a Zacchagni che vale oro.