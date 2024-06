Spalletti alta tensione in sala stampa: "Patto con i giocatori? Chi parla di cose interne fa il male della Nazionale"

La magia del calcio che in un attimo ti può far passare dalla disperazione alla gioia pura. E' quello che si è visto negli ultimi secondi dell’incredibile partita dell’Italia agli Europei a Lipsia, riuscita a pareggiare con Mattia Zaccagni il gol di Modric per la Croazia. «Ci si crede fino all’ultimo secondo, perché ormai il calcio è questo - grida Luciano Spalletti a fine gara che tra la gioia e il nervosismo per aver rischiato di perdere, riesce anche ad arrabbiarsi ai microfoni di Sky parlando però solo di calcio - ci sono dei momenti che diventano clou della partita, oramai loro erano tutti dietro e bastava fare uno scambio pulito per fargli male. Abbiamo sbagliato due gol clamorosi per quella che è la nostra qualità. E in alcune situazioni siamo stati timidi: ma la qualificazione è meritata, e siete stati voi a dire che questo era un girone della morte...». «Avevate detto che era un girone difficilissimo, il giorno del sorteggio, e poi alla vigilia mi chiedete se c'è paura di uscire - ha poi proseguito - ma che senso ha mettere questa tensione? che senso ha fare certe domande? Si può perdere, ma mettere tensione prima...Io non ho paura prima. Poi dopo ci sta criticare, se esci, ma prima...Non ci sto a prenderci per il culo perchè abbiamo perso una partita».