Euro 2024: la Turchia batte 2-1 la Repubblica Ceca, Montella centra gli ottavi

Turchia-Repubblica Ceca 2-1

RETI: 6' st Calhanoglu, 21' st Soucek, 49' st Tosun.

REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Stanek 6 (15'st Kovar 6); Holes 6, Hranac 6.5, Krejci 6.5; Coufal 6, Soucek 7, Provod 6.5 (30'st Lingr 6), Jurasek D. 6 (36'st Jurasek M. sv); Barak 4; Chytil 5 (10'st Kuctha 5.5), Hlozek 5 (10'st Chory 5.5). In panchina: Jaros, Zima, Vitik, Sevcik, Schick, Doudera, Cerny, Cerv, Sulc. Allenatore: Hasek 5.5.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok 6; Muldur 5.5, Akaydin 6, Demiral 6, Kadioglu 6.5; Yuksek 6 (18'st Yokuslu 6), Ozcan 6 (1'st Ayhan 6); Guler 6 (30'st Tosun 7), Calhanoglu 7 (42'st Kokcu sv), Yildiz 6 (30'st Akturkoglu 6); Yilmaz 5. In panchina: Bayindir, Cakir, Celik, Yazici, Kaplan, Kahveci, Kilicsoy, Akgun, Yildirim. Allenatore: Montella 7.

ARBITRO: Kovacs (ROM) 6.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso: Barak, al 20' pt, per somma di ammonizioni. Ammoniti: Ozcan, Schick (dalla panchina), Yildiz, Yuksek, Gunok, Calhanoglu, Cakir, Muldur, Jaros, Cerv, Akaydin, Krejci, Kokcu, Ayhan. Angoli: 7-3 per la Turchia. Recupero: 3'; 6'.