Wimbledon, l'erba è quasi... tricolore: 15 italiani al via. Sinner tra i favoriti, Berrettini la mina vagante. Sorteggio alle 11

Alle ore 11 italiane di oggi si svolgerà il sorteggio del tabellone del torneo di Wimbledon, terza prova del Grande Slam, che si terrà dall'1 al 14 luglio sui campi in erba dell'All England Club. Jannik Sinner è la testa di serie numero 1, una prima storica per un giocatore italiano in uno Slam. Djokovic ha confermato la sua partecipazione, mentre Alcaraz è il campione in carica. In totale, ci sono 15 tennisti italiani, tra uomini (oltre a Sinner, ci saranno Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Mattia Bellucci) e donne (Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani), che parteciperanno al torneo di Londra. I Championships saranno trasmessi in diretta TV esclusivamente su Sky, con streaming disponibile per gli abbonati tramite Sky Go e NOW.

Sinner rischia di trovare Alcaraz sulla sua strada

Sinner, testa di serie numero 1 e fresco vincitore ad Halle, è tra i favoriti per Wimbledon, insieme ai soliti rivali Alcaraz, campione di un anno fa, e Djokovic, vincitore di 7 titoli ai Championships. Il sorteggio a Wimbledon è cruciale a causa della presenza di specialisti dell'erba particolarmente pericolosi e giocatori di alta classifica che non amano questa superficie. Berrettini è considerato una mina vagante per tutti. Sinner potrebbe trovarsi nella stessa parte del tabellone di Alcaraz e Medvedev.