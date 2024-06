F1 in Austria, Verstappen “ingordo”: spadroneggia nelle qualifiche e si prende la pole

Max Verstappen si è preso tutta la scena nel sabato della Formula 1 al Red Bull Ring. Ha vinto la gara sprint, dopo aver fatto la pole position ieri, ed ha conquistato il primo posto in griglia per la gara di domani, undicesima prova del Mondiale. Il campione del mondo ha dovuto sempre fare i conti con delle battagliere McLaren, ma sulla breve pista di casa punta ormai a fare l’en plein e ad allungare ancora in classifica. Domani avrà al suo fianco in prima fila Lando Norris e subito dietro la Mercedes di George Russell e Carlos Sainz con la Ferrari, cui manca ancora un qualcosa per consentire ai piloti di stare al passo con le macchine più veloci.

Le McLaren, in particolare, hanno dato filo da torcere a Verstappen anche nella gara sprint, ma domani non potranno fare gioco di squadra perchè Oscar Piastri si è visto annullare il terzo tempo per mancato rispetto del track limit in Q3 e partirà così settimo, subito dietro a Lewis Hamilton, quinto, e Charles Leclerc, sesto.

La giornata perfetta di Verstappen è cominciata in tarda mattinata. Partito dalla pole, è stato disturbato al via dalle McLaren, ben aiutate dal DRS, come ha dimostrato il sorpasso di Norris sulla Red Bull n.1 al quinto giro. Ma l’olandese ha reagito pochi secondi dopo per riconquistare il comando e non lasciarlo più, mentre Piastri ne ha approfittato per togliere il secondo posto finale al compagno di squadra. la classifica della sprint, Piastri a parte, ha annunciato in pratica la griglia di partenza del Gp di domani: quarto Russell, quinto Sainz, sesto Hamilton e settimo Leclerc. Con la vittoria odierna, Verstappen ha vinto tutte e tre le sprint disputati in questa stagione.

"Quando è stato autorizzato il DRS è stato complicato. Abbiamo fatto una bella lotta, le McLaren mi hanno dato problemi, ma è stata una gara piacevole. Poi quando sono uscito dal DRS ho potuto fare la mia gara. Ci sono ancora cose da migliorare per domani», ha sottolineato l’olandese. Sul fronte Ferrari, Leclerc, che era partito decimo per il problema avuto ieri in Q3, ha sottolineato che «il vero problema resta la prestazione. Stiamo cercando di lavorare ma non esiste una soluzione miracolosa».

Se i ferraristi speravano di migliorare qualcosa nelle qualifiche, il passo avanti non c'è stato, perchè Sainz ha conquistato la seconda fila solo grazie alla retrocessione di Piastri, mentre Leclerc ha fatto un errore nell’ultimo tentativo, quasi uscendo di pista. «Ci ho provato troppo, mi dispiace. Avrei anche dovuto prendermi la terza piazza», ha commentato il monegasco. Il team principal, Frederic Vasseur, non è però pessimista: «Abbiamo fatto un piccolo passo avanti ma di sicuro non è sufficiente perché volevamo essere più avanti in griglia - ha detto il francese a Sky Sport -. Domani ci sarà tanta battaglia al primo giro, e chiaramente rispetto alla sprint entrerà in gioco la strategia, quindi si può giocare anche a quel livello. Oggi abbiamo messo a posto un pò le cose, ci stiamo avvicinando».

Sarà però difficile insidiare Verstappen, che oggi ha conquistato la quarta pole position di fila in Austria, l’ottava stagionale e la quarantesima in carriera e con i punti presi nella sprint si è portato a 227 punti in classifica, +71 sul più immediato inseguitore, Norris, e +77 su Leclerc. «Sono felice di aver preso la pole (gli mancava da Imola, ndr), Abbiamo fatto qualche cambiamento prima della qualifica e spero che darà effetti già domani in gara. Vedremo, nelle ultime gare la McLaren è stata molto forte e speriamo di aver fatto un passo avanti», ha commentato l’olandese.