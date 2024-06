Italia inguardabile: le pagelle del disastro. Darmian un incubo, Barella dove sei... Scamacca chi?

DONNARUMMA 6.5

Una gran parata su Embolo, sul gol non si ripete, sulla punizione di Rieder si salva con l’aiuto del palo. Ma nel complesso è di gran lunga il migliore di questo Europeo.

DI LORENZO 4

E questa volta non si può neanche dire che andrà meglio la prossima. Soffre Vargas, è spesso in ritardo e non trova mai l’intesa con Mancini. Un disastro.

MANCINI 4.5

Lascia un buco clamoroso nel quale si infila Embolo, San Gigio lo salva. Non convince, è in sofferenza tra tunnel subiti e movimenti sbagliati.

BASTONI 5

Prova a guidare il reparto, tutto sommato funziona meglio la catena del centro-sinistra, pulisce l’area in un paio di occasioni, ma sul gol di Freuler è fuori posizione.

DARMIAN 4-

Cerca di tenere a bada Ndoye, non sempre ci riesce, un paio di volte libera l’area, ma sbaglia semplici palloni in uscita. Ma soprattutto in 90' non ricordiamo un passaggio in avanti.