MotoGp, "Pecco" Bagnaia vola ad Assen: la gara Sprint è sua

Francesco Bagnaia, partito dalla pole, ha vinto la gara Sprint del GP di Olanda. Due ducati sui primi gradini del podio, con il secondo posto di Jorge Martin, leader del mondiale. Terzo è giunto Maverick Vinales (Aprilia).

"Sono cinque weekend che andiamo fortissimo sin dal venerdì. Lo stesso discorso vale anche nelle Sprint, ma per vari motivi non abbiamo raccolto sempre il massimo, vedi la caduta a Barcellona o il contatto con Binder a Le Mans. Qui siamo riusciti a partire col piede giusto e fino ad ora ci sta riuscendo tutto". Queste le parole di Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, dopo al vittoria nella Sprint Race del Gran premio d’Olanda, in scena sul circuito di Assen. "Dopo il mio giro veloce ho cercato di gestire per non prendere rischi: penso, quindi, che ci fosse ancora margine per spingere. Non ero però troppo soddisfatto del mio feeling con la gomma davanti: mi è mancato con la gomma dura il grip di cui avevo bisogno nel veloce". Infine, il pilota di Chivasso ha continuato: "Non ero contento del mio avvio di campionato e col team abbiamo lavorato, trovando una quadra a Jerez. Per quanto riguarda l’assetto della moto stiamo toccando ogni weekend molto poco".