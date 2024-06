F1: Russel vince il Gran Premio d’Austria, Sainz terzo. Contatto nel finale Verstappen-Norris

George Russell su Mercedes ha vinto il Gp d’Austria, undicesima prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto l’australiano Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Carlos Sainz con la Ferrari.

Quarto Lewis Hamilton della Mercedes e quinto al traguardo Max Verstappen, protagonista di un duello per il primo posto con Lando Norris (McLaren) che li ha portati al contatto, costringendo l’olandese a cambiare una gomma e il britannico al ritiro.

A punti, al termine di una gara più che movimentata al Red Bull Ring, sono andati anche Nico Hulkenberg, sesto con la Haas, Sergio Perez, solo settima sulla Red Bull, poi Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (RB) e Pierre Gasly (Alpine).

Ha chiuso undicesimo, invece, Charles Leclerc, che si è stato costretto a fermarsi subito dopo il via per cambiare l’ala anteriore, danneggiata in un contatto con Piastri, ed ha dovuto fare una gara all’inseguimento.