Berrettini, Sonego e Fognini avanti a Wimbledon. In attesa di Sinner

Esordio con vittoria per Lorenzo Sonego nel torneo di singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam cominciata oggi sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il tennista torinese, 29enne, numero 54 del mondo, ha battuto l’argentino Mariano Navone, 32 del ranking internazionale e 31esimo favorito del seeding, col punteggio di 6-4, 7-6, (2) 6-4. Al secondo turno Sonego sfiderà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, oggi vincitore contro il tedesco Maximilian Marterer. Matteo Berrettini è il secondo azzurro a superare il primo turno del torneo di Wimbledon, terzo slam stagionale al via oggi a Londra, dopo Fabio Fognini. Il romano si è imposto in quattro set sull'ungherese Martin Fucsovics, col punteggio di 7-6, 6-2, 3-6, 6-1.

Fabio Fognini ha superato il primo turno a Wimbledon battendo il 20enne francese Luca Van Assche, numero 104 del ranking e arrivato dalle qualificazioni come 'lucky loser'. Il 37enne ligure, numero 94 del mondo, si è imposto in tre set, 6-1, 6-3, 7-5, in poco più di due ore di gioco.