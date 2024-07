L'Italia sorride a metà a Wimbledon: passano Musetti e Darderi, rimontato Bellucci. Ko Nardi

L'Italia sorride a Wimbledon, ma... a metà. Se Luciano Darderi ha battuto il tennista di casa Jan Choinski e avanza così al secondo turno del torneo di singolare maschile di Wimbledon (con il punteggio di 7-5 4-6 2-6 7-5 6-2), non c'è stato niente da fare per Mattia Bellucci contro lo statunitense Ben Shelton. Il match era stato sospeso ieri sera per oscurità all’inizio del quarto set. Il 23enne di Busto Arsizio, proveniente dalle qualificazioni e numero 148 del mondo, è stato sconfitto in cinque set 4-6 6-3 3-6 6-3 6-4. Inizio da dimenticare per Lorenzo Musetti, che va sotto di un set e deve difendere il secondo in risposta contro il francese Lestienne ma poi la porta a casa in scioltezza per 3-1 (4-6/7-6/6-2/6-2). Poco match tra Luca Nardi e l'argentino Etcheverry, che va avuto la meglio per 3-0 (6-1&6-4/6-2).