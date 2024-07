Solo un calendario crudele ha eliminato un Berrettini mostruoso da Wimbledon. Sinner, sembri uno di quei quattro là

Doveva essere il Wimbledon degli italiani e lo sarà. Peccato che il calendario si sia divertito a offrire scontri fratricida (oggi c'è anche Musetti-Darderi) mettendo di fronte il numero uno al mondo Sinner e l'ex finalista Berrettini. E mica ha proposto il derby a inizio della seconda settimana, per dire. Si è divertito a proporre il faccia a faccia già al secondo turno. Uno spreco colossale per alcuni, un regalo inaspettato per gli altri: per altri s'intenda quelli che hanno pagato un banale - eufemismo, trattandosi dei Championships - biglietto del primo mercoledì assistendo a uno spettacolo che, generalmente, viene offerto dai quarti in poi. Il resto del mondo (in particolar modo in gli italiani) hanno sofferto il crudelissimo sorteggio. Soprattutto dopo aver visto all'opera i due moschettieri azzurri. Come chiedere ai genitori a quale figlio o figlia siano più affezionati. Impossibile scegliere. E così, l'immensa soddisfazione di vedere un Sinner centratissimo contro un avversario notevole, bilancia appena la delusione di vedere Berrettini sfilare a bordo campo e imboccare la via degli spogliatoi. Da sconfitto.