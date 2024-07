Tour de France, sboccia il tulipano Groenewegen. Declassato Philipsen

La direzione del Tour de France 2024 ha declassato Jasper Philipsen. Il belga, lanciato perfettamente da Mathieu Van der Poel, ha tagliato il traguardo in seconda posizione nella sesta tappa (la Macon - Dijon di 163 chilometri), ma successivamente è stato retrocesso dalla giuria a causa di un cambio di direzione che ha danneggiato Van Aert. Con il nuovo ordine d’arrivo Biniam Girmay si è piazzato in seconda posizione mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato Fernando Gaviria. La gara è stata vinta dall'olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) in 03h31'55''.