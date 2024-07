Parigi 2024: al preolimpico Italbasket ko con Porto Rico. Domani semifinale contro la Lituania

L’Italia affronterà l’ostica Lituania nella semifinale delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. La semifinale, che vale l’accesso alla finale, dove solo la squadra vincitrice otterrà il pass a cinque cerchi, è in programma domani alle ore 22 italiane. Nella notte italiana, gli azzurri sono stati sconfitti da Porto Rico per 80 a 69. Sul parquet del 'Coliseum Jose Miguel Agrelot' di San Juan, la squadra del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha pagato un calo di condizione nel quarto tempo subendo un parziale di 23 a 12. Miglior giocatore dell’Italia, Danilo Gallinari con 14 punti ma uscito anzitempo per un risentimento al ginocchio. Undici i punti messi a segno da Niccolò Mannion. Strepitoso il portoricano Jose Alvarado capace di mettere a referto 29 punti (21 nel secondo tempo) sotto gli occhi di 12.519 spettatori presenti sugli spalti.

"Voglio fare i complimenti al Portorico per l’ottima partita e per l’ambiente incredibile che abbiamo trovato al palazzetto. I nostri avversari hanno meritato di vincere e non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi che hanno dimostrato la solita attitudine e il solito impegno». Sono le parole del commissario tecnico dell’Italia del basket, Gianmarco Pozzecco al termine della seconda partita di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. «Non abbiamo fatto girare la palla come facciamo di solito e in alcuni momenti abbiamo avuto un pò troppa fretta sbagliando qualche tiro aperto - ha aggiunto Pozzecco -. Portorico, con Alvarado e Clavell, ha messo tiri da tre incredibili. Ora vogliamo vincere la semifinale contro la Lituania, grande squadra, e tornare a giocare di nuovo contro Portorico». Era da 60 anni, dal 1964 dopo 13 sconfitte consecutive, che Portorico non batteva l’Italia.